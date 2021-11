“Sono ancora legati ai clan”, confermato 41 bis per Terlati e Cassarà

Gela. Sono stati ai vertici delle organizzazioni di mafia della città. Secondo i giudici del tribunale di sorveglianza di Roma e per quelli della Corte di Cassazione, il quarantasettenne Salvatore Terlati e il cinquantunenne Emanuele Cassarà, sarebbero ancora pericolosi e con legami criminali, nonostante siano detenuti da tempo. I giudici di Cassazione hanno respinto i ricorsi della difesa, confermando le decisioni, emesse in entrambi i casi dai magistrati del tribunale di sorveglianza di Roma. Gli iniziali reclami, avanzati ai giudici di sorveglianza, erano stati respinti. Cassarà e Terlati si sono rivolti alla Corte di Cassazione, contestando il rinnovo, per altri due anni, del regime del carcere duro, che invece è stato confermato. Per i giudici, non ci sarebbero elementi che possano giustificare un allentamento del regime detentivo.