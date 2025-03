“Sono atti criminali”, Di Stefano: “La città non arretra, chi sa collabori”

Gela. “Nessun passo indietro”. Il sindaco Di Stefano condanna con fermezza gli incendi che questa notte hanno distrutto cinque auto, in più zone della città. “Si tratta di episodi gravissimi e inaccettabili, che minano la sicurezza della nostra comunità e che non possono essere tollerati in alcun modo. Come sindaco e a nome dell’intera amministrazione comunale, esprimo la mia ferma condanna per questi atti criminali che colpiscono non solo le vittime dirette ma l’intera collettività. Gela è una città che merita di essere libera dalla paura, dal ricatto e dalla violenza. Chiediamo con forza l’intervento immediato delle autorità competenti affinché si faccia piena luce su quanto accaduto e si assicurino alla giustizia i responsabili di questi vili gesti. L’amministrazione comunale è e sarà sempre al fianco dei cittadini onesti e di tutti coloro che rifiutano la logica della violenza. Non arretreremo di un passo nella battaglia per la legalità e la sicurezza”, dice Di Stefano.