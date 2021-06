Sono eroi del mare, premiati i coraggiosi che la scorsa estate salvarono vite

Gela. Presso la pinacoteca di Palazzo di Città sono state consegnate le targhe di riconoscimento ai cittadini che si sono distinti per il loro eroismo soccorrendo vite umane in mare la scorsa estate. Presente l’amministrazione comunale.

Un riconoscimento dovuto a cittadini che si sono distinti per coraggio e generosità la scorsa estate sulle spiagge gelesi e che grazie al loro tempestivo intervento sono riusciti a salvare delle vite umane. Gesti eccezionali di persone normali che davanti al pericolo non hanno esitato un solo istante e si sono precipitate in soccorso di chi rischiava la vita. Oggi, alla pinacoteca di Palazzo di Città l’amministrazione comunale ha consegnato le targhe a questi eroi “normali”. Un’iniziativa successiva a richieste ufficiali giunte dal consiglio comunale, dove soprattutto il gruppo di “Avanti Gela”, con il consigliere Salvatore Scerra (presente alla cerimonia di oggi) ha più volte spinto per un riconoscimento ufficiale in favore di chi ha salvato vite. Una proposta analoga era stata formulata anche dal gruppo consiliare del Pd.