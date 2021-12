Sono immobili abusivi, “vanno sgomberati”: ordinanze emesse dagli uffici del Comune

Gela. Devono lasciare gli immobili, risultati non in regola. In attesa che in consiglio comunale arrivi il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi, ormai acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune, dagli uffici del settore patrimonio sono state emesse quattro ordinanze, destinate ai proprietari di altrettanti immobili, costruiti senza le autorizzazioni necessarie. Le ordinanze di demolizione, in base ai provvedimenti emessi, non sono mai state rispettate. Ora, qualora fossero ancora occupati, gli immobili in questione devono essere sgomberati, entro trenta giorni. Una delle ordinanze riguarda un immobile rurale, a Mignechi, con un’ordinanza di demolizione, pare mai eseguita dai titolari, che risale addirittura al 1989. Provvedimenti di sgombero sono stati rilasciati anche per immobili in via Frazzetto e in via Albertinelli e anche per una struttura, a Manfria, tra via delle Fragole e via delle Viole.