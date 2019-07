“Sono vittima di mobbing”, operaio protesta in raffineria: indotto fermo

Gela. “Prima l’incidente e dopo trentacinque anni in raffineria mi hanno imposto il trasferimento in Friuli. Questo è mobbing”. Carmelo Lo Bello, operaio della Puccio Costruzioni, da questa mattina ha bloccato i varchi di accesso alla raffineria di contrada Piana del Signore. Il ponteggiatore, davanti ai tornelli, ha ottenuto la piena solidarietà dei colleghi dell’indotto. Anche loro si sono fermati. Negli scorsi mesi, è stato vittima di un grave incidente alla radice pontile dello stabilimento, finendo in mare con gravi ferite. “Non so neanche per quanto tempo dovrò rimanere in Friuli e le condizioni della mia famiglia non me lo permettono – dice ancora – non capisco perché io debba essere trasferito in Friuli mentre l’azienda, in questo sito, ha appena assunto una quarantina di operai. Il lavoro c’è, chiedo solo di essere trattato come gli altri”. L’operaio, tra i più esperti dell’intero indotto, ha deciso di protestare fino a quando non avrà risposte. Attende che anche i sindacati possano avviare verifiche.