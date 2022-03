Sopralluogo alla villa comunale, iniziano lavori: “Giardino pubblico anche per eventi”

“Nei giorni scorsi ho effettuato diversi sopralluoghi e quello di ieri era importante che fosse congiunto per definire tutto e decidere come intervenire, in vista dell’inizio dei lavori, programmati per le prossime ore. Ghelas e Comune interverremo insieme per restituire ordine, bellezza e decoro a questo meraviglioso polmone verde. Oltre alla pulizia straordinaria, saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza e sarà realizzato un percorso guidato, in modo che, dal 25 al 27 marzo, tutto avvenga nella massima sicurezza. L’evento, che sarà patrocinato dal Comune e vedrà anche la partecipazione delle scuole, si svolgerà in collaborazione con Croce Rossa e Protezione Civile”, afferma l’assessore al

decoro urbano Ivan Liardi.