Sopralluogo di Razza all’hub vaccinale, “gelo” con l’amministrazione: nessun incontro

Gela. Toccata e fuga, questa mattina, per l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. L’esponente del governo Musumeci ha fatto visita, accompagnato dal manager Alessandro Caltagirone, all’hub vaccinale del PalaCossiga. L’assessore sta effettuando sopralluoghi in tutti i centri dell’isola, ancora in ritardo con le percentuali dei vaccinati. Un arrivo che si è concretizzato dopo l’ennesima polemica. Ieri, infatti, abbiamo riferito che il management di Asp ha comunicato un orario ridotto per l’apertura dell’hub. Ogni giorno, ma solo dalle 8 alle 14. Una scelta che ha il prodotto grande disappunto dell’amministrazione comunale, che invece sta cercando di incrementare il tasso di vaccinazioni, mettendo anche a disposizione un servizio di bus navetta. Ieri, l’assessore alla sanità Nadia Gnoffo ha definito la scelta “inaccettabile”, anche perché non concordata. Ufficialmente, l’orario ridotto, stando ad Asp, si spiega con la limitata affluenza negli hub di Gela e Caltanissetta (anche in questo caso si è optato per la stessa soluzione). Questa mattina, l’assessore regionale non ha incontrato l’amministrazione comunale, altro passo che ha poco convinto gli esponenti della giunta Greco. “Siamo in un hub vaccinale che potrebbe fare molto di più, segno che non si è compresa la gravità del momento. Sono qui per ringraziare chi ha lavorato e sta lavorando. Quando faccio visite senza preannunciarle – ha detto Razza . mi rendo conto meglio della realtà. Dobbiamo fare di più. E tornerò di nuovo a Gela sabato per incontrare le istituzioni locali e i medici di medicina generale Lo stesso assessore Gnoffo, solo casualmente ha incrociato Razza all’hub.