Sorpasso Futsal Gela: 3-0 alla Sicilgrassi e primato in classifica

Gela. Altra successo per il Futsal Gela che vince sulla Sicilgrassi per 3-0 e porta a casa tre punti preziosissimi che valgono il sorpasso contro il Montalbano capolista. Primo tempo che si gioca solo nella metà campo offensiva dei biancazzurri, che sprecano tante occasioni e riescono a concretizzare solo con una deviazione sottoporta di Di Bartolo. Secondo tempo che inizia meglio per il Gela, che nel giro di 8 minuti sigla due gol con Brasile, servito a porta spalancata da Marchese, e Caglià, che beffa gli avversari che avevano fatto avanzare il portiere per provare ad accorciare le distanze.

Il Gela si porta ora a 17 punti, sopra il Montalbano e la Vigor San Cataldo fermi a 15, in attesa della prossima trasferta contro la Città di Leonforte.