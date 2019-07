Sos Gela Calcio, amministrazione comunale fa appello a più di ottanta imprenditori locali

Gela. L’invito è stato inoltrato a più di ottanta aziende locali. L’amministrazione comunale vuole tentare di arrivare ad una soluzione per il Gela Calcio. Il termine per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D scade il 12 luglio. Ad oggi, non ci sono certezze sul futuro della società. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito cercheranno di capire se c’è la possibilità che il tessuto economico locale possa intervenire a sostegno della compagine calcistica. L’incontro è fissato per lunedì, alle 17:00 alla pinacoteca comunale. Il canale con la famiglia Mendola, attuale proprietaria del Gela Calcio, è di difficile praticabilità. Il gruppo imprenditoriale ha anche deciso di agire in giudizio contro il Comune, chiedendo il risarcimento di circa quattro milioni di euro di danni, causati dallo stadio chiuso e dal mancato contributo finanziario.