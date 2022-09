Sos Manfria, Romano: “Servono proposte per sviluppo, chiederemo monotematico”

Gela. Manfria attrae turisti e segnali di ripresa, in estate, ce ne sono stati. Però, la frazione balneare continua a risentire di ritardi atavici e di infrastrutture inesistenti. Senza servizi e luoghi di ritrovo, pare difficile puntare sul turismo. Il presidente della settima commissione consiliare Carlo Romano torna a riproporre la questione della frazione balneare. Ha convocato la commissione per studiare soluzioni da proporre. Verrà chiesto un consiglio comunale monotematico. “Manfria vive una condizione di perenne degrado in termini di servizi, infrastrutture, pulizia, insufficienti controlli sulla sicurezza delle cose e delle persone. La costa è minacciata dall’erosione. La stagione estiva ha visto il ripopolamento delle case con una numerosa presenza di turisti. Alcuni di loro hanno deciso di prolungare la permanenza anche per svolgere l’attività lavorativa in smart-working. I bed&breakfast hanno avuto diverse presenze, con un elevatissimo indice di riempimento. Ho avuto modo di rilevare le loro lamentele sull’assenza di strutture di intrattenimento, a fronte di un mare limpido e di una spiaggia pulita. Ho colto la presenza di tanti giovani – dice Romano – che hanno constatato però la totale assenza di strutture ludiche e sportive, dove trascorrere il tempo libero”. Sarà un tema da affrontare anzitutto insieme agli altri componenti della commissione, Virginia Farruggia, Giuseppe Morselli, Vincenzo Casciano, Giuseppe Spata, Valeria Caci e Diego Iaglietti.