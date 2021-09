Sospesa la patente al leader del Tivm classe 1400, Vullo: “Ha compromesso la stagione”

Valderice. Patente sospesa e fine del campionato per Domenico Budano, 44 anni, sorpreso dalle forze dell’ordine a sfrecciare lungo la provinciale 31, tracciato della Monte Erice ma ancora aperto al pubblico. Il leader della classifica del Trofeo italiano velocità montagna (Tivm) zona sud, gruppo E1 It classe 1400, non potrà essere tra i 286 ammessi oggi sul nastro di partenza. Secondo i carabinieri pare che avesse superato in curva due autovetture. Una manovra sfociata con il ritiro della patente di guida e l’impossibilità a partecipare ai campionati ufficiali Csai.

“Domenico è dispiaciuto, ha compromesso la sua stagione agonistica” – commenta Nicola Vullo, titolare del Motor team nisseno che con Budano aveva presentato ben dieci piloti alla 63^ Monte Erice.