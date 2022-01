Sospesi fino al 23 gennaio tutti i campionati di calcio dilettantistici

Così come annunciato ieri è arrivata l’ufficialità della sospensione di tutti i campionati dilettantistici. E’ stato lo stesso presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, attraverso il sito della lega, a formalizzare quello che era già nell’aria. Niente partite, neanche giovanili, per tutto il mese di gennaio.

Questo il testo del comunicato

Il Comitato Regionale Sicilia della FIGC–LND in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e della circostanza che la variante Omicron risulta particolarmente aggressiva e contagiosa e in virtù del fatto che alcune gare non sono state disputate e bisogna procedere allo svolgimento di alcuni recuperi dei campionati e delle coppe, effettua uno slittamento dell’inizio del girone di ritorno di tutte le attività calcistiche siano esse regionali che provinciali, maschili e femminili che di calcio a 5, dal 9 gennaio 2022 al 23 gennaio 2022 data di inizio dei gironi di ritorno.

Relativamente all’attività giovanile lo slittamento viene effettuato dal 9 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022 data di ripartenza dei campionati.