Sospetti su nuova attività commerciale lungo la Gela-Manfria, missiva anonima in Comune

Gela. La realizzazione di un nuovo supermercato in un’area adiacente la Gela-Manfria, a poca distanza dal quartiere Macchitella, viene richiamata in una missiva, pare senza alcuna firma, che è stata recapitata ai consiglieri comunali. Come già capitato per un’altra area, sempre in zona, anche in questo caso si ipotizzano “forzature” amministrative, dato che la nuova attività dovrebbe sorgere a poca distanza da un parco giochi comunale, in un’area privata che è stata ceduta ad un gruppo imprenditoriale che realizzerà il punto vendita.