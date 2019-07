Sosta a pagamento, Di Stefano: “In piazza Calvario solo strisce bianche”

Gela. “Meglio evitare fraintendimenti. In piazza Calvario, non sono previste strisce blu per la sosta a pagamento”. L’assessore Terenziano Di Stefano lo precisa dopo che mercoledì sono stati forniti ulteriori particolari sul servizio, adesso riattivato e gestito dalla municipalizzata Ghelas. Ci sono ancora tanti aspetti che non vanno e l’informazione verso gli utenti non è stata delle migliori.