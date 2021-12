Sosta a pagamento, Ghelas può lasciare: riaperta ipotesi di un affidamento esterno

Gela. L’amministratore della multiservizi Ghelas, Francesco Trainito, negli scorsi giorni è stato molto chiaro nel segnalare i troppi ritardi della burocrazia comunale nella procedura che dovrebbe portare a definire il nuovo contratto. Gli adempimenti aziendali sono stati conclusi, Trainito invece attende risposte soprattutto dagli uffici dei dirigenti dell’ente. Intanto, la società in house potrebbe, a breve, lasciare del tutto il servizio di sosta a pagamento e parcheggi. Da qualche settimana, è stato avviato un tavolo, con i rappresentanti Ghelas e l’amministrazione comunale, insieme al comando della polizia municipale. Ieri, un nuovo incontro. L’amministrazione comunale sembra propensa ad aprire un capitolo diverso, almeno per la sosta e i parcheggi. Lo ha spiegato, proprio ieri, l’assessore Giuseppe Licata. Non più “un appalto di servizio”, con un canone pagato dal municipio, ma una “concessione di servizio”, per il tramite di un prezzo pagato dal concessionario. Ancora una volta, come ha spesso confermato, l’amministratore Trainito ha spiegato che allo stato la società non ha personale a sufficienza per coprire il servizio, in modo adeguato. Tirando le somme, Ghelas può destinare solo due addetti alla sosta e altrettanti per la vigilanza nei parcheggi. Nient’altro, anche perché, da mesi, la guida di Ghelas chiede che si possa aprire una procedura per nuove assunzioni, con operatori da destinare anzitutto alle manutenzioni. Sulla sosta a pagamento e i parcheggi, la linea dei vertici Ghelas è anzitutto quella di non andare in perdita ed è stato confermato anche durante gli incontri.