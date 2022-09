Sosta a pagamento, incontri e sopralluoghi per nuovo servizio in attesa dell’avvio

Gela- La procedura si è allungata, anche a seguito dell’attesa per la decisione del Tar, che si è espresso sul ricorso presentato da una delle società che hanno partecipato alla gara per l’affidamento. Azione che è stata respinta. Il servizio di sosta a pagamento e parcheggi, che i tecnici comunali hanno assegnato alla società Ecoparking, della provincia di Palermo, non è ancora partito. Anche in questi ultimi giorni, ci sono stati incontri e sopralluoghi, compreso quello al parcheggio Arena. L’assessore Giuseppe Licata e i tecnici del settore hanno definito una sorta di cronoprogramma, con le attività che dovrebbero andare a regime entro il 22 settembre. E’ questa la data indicata alla società assegnataria. Il nuovo gestore, questa volta privato, dopo l’esperienza in house con Ghelas, sta predisponendo tutto l’occorrente per operare sul territorio cittadino e occuparsi anche del parcheggio Arena.