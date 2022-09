Sosta a pagamento, prosegue sit-in: “Silenzio roboante dal sindaco”

Gela. Continua la protesta degli operatori “storici” della sosta a pagamento. La Filcams Cgil torna ad insistere per un incontro, in presenza della società Ecoparking, che si è aggiudicata l’appalto. “Il sindacato continua a gridarlo ad alta voce che questo è un obbligo morale nei confronti di lavoratori storici, rimaniamo convinti che sindaco e assessore dovrebbero scendere e incontrare i lavoratori e chi li rappresenta – dice il segretario Filcams Nuccio Corallo – intestandosi la nostra battaglia e farla comune. Invece, da parte del sindaco abbiamo potuto ad oggi riscontrare un roboante silenzio. Bisogna avere coraggio e sfrontatezza per girarsi dall’altra parte incuranti delle legittime rivendicazioni di questi lavoratori storici che per anni hanno portato soldi alle casse comunali e da anni sono stati messi all’angolo dalla stessa politica, oggi colpevolmente distratta. Bisognerebbe operare con coscienza pensando anche per un solo momento che ognuno di questi lavoratori potremmo essere noi, al netto del politichese, al netto delle sterili e inutili “parleremo diremo e faremo”. È urgente farlo oggi. È urgente parlare dire e fare oggi. Domani potrebbe già essere una condanna nei confronti di questi padri di famiglia”.