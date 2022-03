Sosta a pagamento, “ricollocare i lavoratori storici del servizio”

Gela. L’aggiudicazione definitiva e l’avvio del nuovo servizio di sosta a pagamento dovrebbero concretizzarsi entro fine mese, come ha spiegato l’assessore Giuseppe Licata, nonostante la richiesta di verifica sui punteggi avanzata dalla ditta seconda in graduatoria. La segreteria provinciale della Filcams Cgil ha scritto in municipio e chiede un confronto, per la collocazione degli operatori “storici” del servizio, rimasti fuori dall’attività dopo l’affidamento in house alla Ghelas.