“Sosta partita senza osservare il capitolato”, Alabiso porta il caso in consiglio comunale

Gela. Il servizio di sosta a pagamento, dopo un lungo stop, è ripartito ad inizio della scorsa settimana. Sono però tante le incognite. Il consigliere leghista Emanuele Alabiso intende avere risposte dall’amministrazione comunale. Ha presentato un’interrogazione. “Da una sommaria verifica svolta nei giorni successivi e dalle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza è stato riscontrato che il servizio è stato avviato dal concessionario senza aver provveduto ad installare i parcometri su strada e l’impianto a sbarra nel parcheggio e utilizzando dei gratta e sosta come sistema di pagamento della tariffa oraria. Per quanto emerso, tra l’altro, il reperimento dei gratta e sosta risulta essere abbastanza affannoso in quanto la vendita viene effettuata direttamente dal personale in servizio assunto dal concessionario”, scrive Alabiso nel testo dell’interrogazione. Per il consigliere, non ci sarebbe l’osservanza di alcuni punti del capitolato d’appalto: l’avvio del servizio entro venti giorni dalla consegna e con parcometri e sbarra già attivati. Non esclude che possano esserci i presupposti della revoca dell’affidamento.