Sosta “selvaggia” blocca l’ingresso del pronto soccorso, auto ferma per almeno mezz’ora

Gela. Ancora una volta il parcheggio “selvaggio” ha creato non poche difficoltà per l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Un’auto, parcheggiata proprio nei pressi, ha sostanzialmente bloccato l’acceso per circa mezz’ora. Una situazione notata da chi era presente in zona. Non c’erano controlli e la vettura è rimasta in sosta.