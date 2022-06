Sosta “selvaggia” in ospedale, ancora una volta bloccata sanificazione delle ambulanze

Gela. La sosta selvaggia ancora una volta ha bloccato la sanificazione di un’ambulanza del 118. E’ accaduto questa mattina. Un’utilitaria, per alcune ore, è rimasta in sosta davanti al sistema per la sanificazione delle ambulanze, usate anche per i pazienti Covid. Gli operatori non hanno potuto far altro che attendere che il proprietario si presentasse. Ormai, è l’ennesimo caso.