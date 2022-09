Sostanze vietate, usavano e rivendevano prodotti per il fisico: tredici a processo

Gela. A processo dovranno presentarsi il prossimo anno. Oggi, il gup del tribunale Francesca Pulvirenti ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i coinvolti in un presunto giro di sostanze vietate, usate da frequentatori di palestre. In totale, sono tredici gli imputati che ne rispondono. L’inchiesta, coordinata dai pm della procura e condotta dai poliziotti, partì da verifiche su altre vicende. Poi, gli investigatori iniziarono a seguire gli sviluppi legati proprio all’uso di sostanze per il fisico. Tra le contestazioni mosse, c’è la ricettazione. Secondo la procura, tutte le sostanze erano vietate. Ci sarebbe stato un diffuso commercio tra frequentatori di palestre, alcuni impegnati in competizioni amatoriali di body building. Gli accertamenti vennero condotti in città e nel ragusano, soprattutto Comiso e Vittoria. Non sono coinvolti i titolari delle palestre.