“Sostegni alle aziende agricole colpite dalle calamità naturali”, leghisti all’Ars

Palermo. Una delegazione della Lega, ieri, ha avuto un incontro, all’Ars, con il presidente della commissione attività produttive, Orazio Ragusa. Il deputato salviniano ha ricevuto il responsabile della segreteria provinciale Raffaele Carfì, il coordinatore cittadino Emanuele Alabiso, l’assessore del Comune di Butera Luigi Puci e il coordinatore provinciale Oscar Aiello. I leghisti locali sono tornati a chiedere che si arrivi a decretare lo stato di calamità per i territori di Gela e Niscemi, in relazione agli ultimi eventi meteo, che hanno messo in ginocchio migliaia di agricoltori. Per i salviniani, serve da subito un supporto economico.