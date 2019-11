Sostenitori Musumeci gelano Greco, “appoggio esterno”: Cascino, “se questo è governo città nessun vincolo”

Gela. Solo un appoggio esterno, in attesa di verificare se il progetto-Greco potrà ancora vederli coinvolti. I vertici provinciali e regionali di DiventeràBellissima, la creatura politica del presidente della Regione Nello Musumeci, sembrano orientati a prendere le distanze dall’attuale maggioranza “arcobaleno”. Teoricamente, esprimono un consigliere pro-Greco, Vincenzo Cascino eletto nella lista “Azzurri per Gela”, ispirata tra gli altri dal forzista Michele Mancuso e da un’area civica. Dopo il faccia a faccia del tardo pomeriggio di oggi, i fedelissimi di Musumeci paiono decisamente distanti dal sindaco. “L’amministrazione non sta brillando in iniziative e concordia – dice il commissario cittadino Michele Orlando – noi vogliamo che si facciano cose per la città. Se l’amministrazione seguirà questa linea, troverà il nostro appoggio. Altrimenti, saremo molto critici”. Forse per la prima volta, il gruppo si sbilancia e lo fa anche con il coordinatore regionale, il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, anche lui arrivato in città. “DiventeràBellissima è una forza politica che ha senso delle istituzioni – dice – siamo in una posizione di collaborativa attesa, ma non faremo sconti sull’attività amministrativa”. Ancora più nette sono le parole del coordinatore provinciale, Paolo Mattina. “Il nostro è un appoggio esterno – spiega – con l’unico consigliere comunale. Nessun appoggio dall’interno, in attesa di verificare gli sviluppi di questa amministrazione. Ci sono pro e contro nel lavoro della giunta. Non possiamo dire che abbia fatto un buon lavoro. Il sindaco dovrebbe essere più decisivo, tenendo conto delle forze politiche che lo sostengono. E’ un appoggio con riserva”.