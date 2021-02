Sotto sequestro tutti i beni dei Luca, operazione Dia e finanza su società e patrimoni

Gela. Il sequestro complessivo tocca i 68 milioni di euro e segue l’indagine che ha coinvolto gli imprenditori del gruppo Luca, Rocco Luca, Salvatore Luca e Francesco Luca. La Dia e i finanzieri del comando provinciale in queste ore stanno eseguendo i provvedimenti. Sotto sequestro, aziende e beni riconducibili agli imprenditori. Il compendio sotto sequestro riguarda.

“LUCAUTO S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nel “commercio di autovetture”;

“CARLUCA S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nel “commercio di autovetture”;

“TERRANOVA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “locazione di

immobili”;

“IMMOBILLUCA S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “compravendita di beni

immobili”;

“LUCA IMMOBILIARE S.r.l. in liquidazione”, con sede in Busto Arsizio (VA), in attività nella “compravendita di immobili”;

“LUCA COSTRUZIONI S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “costruzioni di edifici”;

“MIRTO S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “costruzioni di edifici”.

Inoltre, la misura di prevenzione ha riguardato anche:

– l’intero compendio aziendale e 3 quote societarie (pari al 95% del capitale sociale) della “GINEVRA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “locazione di immobili”;

l’intero compendio aziendale e 2 quote societarie (pari al 90% del capitale sociale) della “LUCA IMMOBILIARE S.r.l.”, con sede in Gela (CL), in attività nella “compravendita di immobili”;

– 1 quota societaria (pari al 10% del capitale sociale) della “OIKOS S.r.l.”, con sede in Gela (CL), avente per oggetto l’attività di “alberghi e ristoranti”;

– 40 terreni siti in Gela (CL) di cui 25 facenti parte dei predetti compendi aziendali;

– 192 fabbricati siti in Gela (CL), Marina di Ragusa (RG) e Vittoria (RG), di cui 142 facenti parte dei predetti compendi aziendali;

– 47 rapporti bancari, finanziari e polizze assicurative.