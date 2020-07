“Spaccata” alla gioielleria “G&G”, trentottenne torna in libertà: era ai domiciliari

Gela. Torna in libertà il trentottenne Mirko Salvatore Rapisarda. E’ accusato di aver partecipato alla “spaccata” ai danni della gioielleria “G&G”, in centro storico. Vennero portati via gioielli e monili, per un totale di circa 40 mila euro. Dopo l’arresto, lui e il ventitreenne Carmelo Martines (di recente coinvolto anche nel “colpo” alla gioielleria “Rachele”) hanno confessato. Rapisarda, però, torna in libertà. Il gip ha accolto l’istanza avanzata dal suo legale di fiducia, l’avvocato Davide Limoncello. Inizialmente, dopo l’interrogatorio, gli era stato imposto il solo obbligo di firma. I pm della procura, ritenendo necessaria una misura cautelare più rigida, si sono rivolti al riesame, che gli ha imposto i domiciliari. L’istanza accolta dal giudice delle indagini preliminari, invece, revoca la misura, consentendogli di ritornare libero.