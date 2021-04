“Spaccata” allla gioielleria “G&G”, uno dei coinvolti ammesso all’abbreviato

Gela. La “spaccata” alla gioielleria “G&G”, in centro storico, fruttò un bottino di circa 40 mila euro, tra preziosi e monili in oro. I poliziotti del commissariato, lo scorso anno, arrestarono il venticinquenne Carmelo Martines e il trentanovenne Mirko Salvatore Rapisarda, che ha deciso di patteggiare. Ieri, il giudice Miriam D’Amore ha ammesso la richiesta di rito abbreviato formulata invece dalla difesa di Martines, sostenuta dall’avvocato Camelo Tuccio. In aula, si tornerà a giugno. Dopo l’arresto, il giovane fermato ammise i fatti e successivamente fu individuato come autore di un altro colpo ad una gioielleria, sempre in centro storico (agì sempre insieme ad altri complici).