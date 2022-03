“Spaccate” a bar e tabacchi, giovane accusato di ricettazione anche di “gratta e vinci”

Gela. Quando i poliziotti arrivarono nella sua abitazione, oltre a tanta refurtiva trovarono anche un gran numero di biglietti gratta e vinci, risultati tutti rubati. Il ventiduenne Piero Francesco Frazzitta, che lo scorso dicembre è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione, in primo grado, per una lunga serie di furti e spaccate, deve rispondere anche di ricettazione. Si è presentato davanti al giudice Eva Nicastro. E’ attualmente detenuto, proprio per la scia di colpi messi a segno. Tra le attività “spaccate”, diverse rivendite di tabacchi e bar, dalle quali, ritengono gli investigatori, avrebbe portato via non solo denaro ma anche i biglietti gratta e vinci.