Spacciavano droga in centro storico, l’indagine su due minori: condanne per entrambi

Gela. Entrambi erano accusati di aver fatto parte di un gruppo, composto esclusivamente da giovani, attivo nello spaccio di droga in centro storico. Per due minori, sono arrivate altrettante condanne. Due anni e otto mesi di reclusione è la pena imposta all’imputato, rappresentato dall’avvocato Davide Limoncello, nei cui confronti era mosso un capo di imputazione per diversi fatti di spaccio di hashish. La richiesta della procura minorile era di quattro anni. E’ venuta meno l’aggravante di aver venduto sostanze stupefacenti ad altri minori. Una pena di quattro anni e sei mesi, invece, è stata pronunciata per l’altro minore imputato, assistito dal legale Carmelo Tuccio. Gli venivano addebitati tre capi di imputazione, per decine di cessioni di cocaina, marijuana e hashish, oltre a varie situazioni di guida senza patente. L’attività investigativa, portata avanti per diversi mesi dai militari della guardia di finanza e dai pm, si sviluppò con il monitoraggio dei coinvolti e con intercettazioni. La droga veniva spacciata in due punti della zona del centro, piazza Vittorio Veneto e Santa Maria di Gesù.