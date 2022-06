Spaccio di cocaina in via Venezia, quarantenne assolto: era stato arrestato

Gela. Non sono emersi elementi per collegarlo alla cocaina che fu trovata dai carabinieri e che per l’accusa il quarantenne Salvatore Di Nicola avrebbe ceduto ad un presunto cliente. E’ stato assolto, con una decisione emessa dal giudice Eva Nicastro. In base a quanto gli veniva contestato, sarebbe stato lui a cedere una dose di cocaina, nei pressi di un’attività commerciale, in via Venezia. Una fonte confidenziale informò i militari dell’arma che intervennero arrestando Di Nicola e sequestrando la droga che era nella disponibilità del presunto acquirente. Inizialmente, tutto sembrava far ricadere la piena responsabilità su Di Nicola. Nel corso del dibattimento, però, sono emersi elementi contrastanti e anche l’uomo che fu trovato in possesso della droga ha ritrattato. Ha escluso di aver dichiarato che la cocaina gliela cedette l’imputato. Per la sua posizione, però, gli atti sono stati trasmessi alla procura. Per la difesa, sostenuta dall’avvocato Salvo Macrì, non ci sarebbero mai stati collegamenti che potessero indurre a ritenere che la cocaina fosse stata venduta da Di Nicola. Nel corso della perquisizione, fu trovato in possesso solo di pochi euro, che non corrisponderebbero alle cifre previste per la cocaina.