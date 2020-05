Spadafora “Confronto approfondito sul protocollo fra Cts e Figc”

ROMA (ITALPRESS) – “Si e’ concluso l’incontro tra la Federcalcio e il Comitato tecnico scientifico durante il quale e’ stato analizzato il protocollo proposto per la ripresa allenamenti. So che c’e’ stato un confronto molto importante, molto approfondito, con molte richieste da parte di medici e scienziati alla Figc: mi auguro siano state risolte le situazione problematiche evidenziate e che quindi il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti di squadra”. Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora in un videomessaggio pubblicato su Facebook, a proposito dell’incontro previsto tra il comitato tecnico scientifico e la Figc avente come oggetto la possibile ripresa degli allenamenti. “Ora il Comitato tecnico scientifico, sulla base degli approfondimenti fatti, stendera’ una propria valutazione che verra’ formalmente inviata al ministero della Salute e poi immediatamente sara’ resa nota a noi e a tutti quanti”, ha aggiunto Spadafora.(ITALPRESS).