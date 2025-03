Spari a Borgo Manfria, il tentato omicidio di Palmieri: fissato il giudizio di appello

Gela. Lo scorso anno, il giudizio abbreviato si concluse con la condanna a undici anni e otto mesi per Orazio Pisano e a undici anni per il figlio, Giuseppe Pisano. Vennero indicate le aggravanti e la continuazione tra più capi di accusa, compresi quelli per le estorsioni. I due sono stati riconosciuti responsabili del tentato omicidio di Carmelo Palmieri, raggiunto da colpi di fucile in contrada Borgo Manfria. Riuscì a rifugiarsi in un casolare per evitare conseguenze peggiori. Per questa vicenda processuale è stato fissato il giudizio di appello. Il prossimo maggio, saranno i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta a valutare il contenuto dei ricorsi difensivi. Padre e figlio sono rappresentati dagli avvocati Giacomo Ventura e Cristina Alfieri. In primo grado, una decisione di condanna è stata emessa inoltre per Emanuele Pisano, fratello di Orazio Pisano. Per i pm, era pienamente a conoscenza di ciò che accadeva nelle zone rurali, con le imposizioni anche per la raccolta della paglia. E’ stato condannato a quattro anni e due mesi di detenzione. Rappresentato dal legale Giovanni Lomonaco, nel procedimento è parte civile. Subì l’incendio del proprio caseificio. Secondo gli investigatori, le fiamme sono da legare a vicissitudini sorte nei rapporti con il fratello, Orazio Pisano. Sarebbe stato quest’ultimo a ordinare il rogo, eseguito da un minore. Stando a quanto spiegato nel procedimento di primo grado, a sparare fu Giuseppe Pisano, giunto sul posto proprio per mirare a Palmieri, che pare non rispettasse l’obbligo della messa a posto. Gli inquirenti ritennero che volesse uccidere. I Pisano avrebbero imposto un regime di controllo capillare nella zona tra Borgo Manfria e contrada Mangiova. Palmieri si è costituito parte civile, con il legale Vittorio Giardino. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, così come a Emanuele Pisano. Subito dopo il fatto, venne trasferito in ospedale a Caltanissetta e già nel nosocomio i carabinieri iniziarono a captare conversazioni dalle quali emersero i primi particolari. Palmieri riconobbe Giuseppe Pisano, che seppur con il volto coperto da un passamontagna avrebbe avuto la caratteristica di una notevole stazza fisica.