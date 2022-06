Spari a Scavone, ferito sottoposto ad intervento: indagini per arrivare a chi ha agito

Gela. Sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco, forse sparati con un fucile. Non è comunque in pericolo di vita il quarantenne Fabio Argenti, che nella serata di ieri è stato ferito, a Scavone, nella zona di via Rio de Janeiro, dove vive insieme alla famiglia. I medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” l’hanno sottoposto ad un intervento e pare che fosse ferito in più parti del corpo. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono attualmente in corso. Allo stato non sono state applicate misure, anche se già ieri notte, dopo alcune ore dai fatti, è stato sottoposto ad accertamenti un pluripregiudicato, anche per reati di mafia. Si tratterebbe di un cinquantaseienne.