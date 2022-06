Spari a Scavone, un ferito: pesanti sospetti su un pregiudicato

Gela. Spari a Scavone, nella notte. C’è un ferito, che è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele. Sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola. A fare fuoco, sarebbe stato un pluripregiudicato, con precedenti per mafia, Luigi L.C. Le indagini sono in corso, condotte dai carabinieri. I fatti si sono verificati nella notte e il ferito è un altro pregiudicato, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. I militari dell’arma e i pm della procura stanno approfondendo.