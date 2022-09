Spari a Scavone, quarantenne ferito: accertamenti tecnici sul materiale sequestrato

Le condizioni del quarantenne colpito, nella zona delle palazzine popolari, sono migliorate nei giorni successivi. Gli inquirenti hanno subito avviato degli approfondimenti investigativi, informando la procura. Non è da escludere che possano esserci stati dissidi alla base dell’azione. I soggetti individuati hanno entrambi precedenti penali per gravi fatti e anche per questo motivo gli inquirenti sembrano intenzionati a non trascurare nessuna pista.