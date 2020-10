Spari al Gb Oil, Parla Di Giacomo: “Paolo ha sbagliato e pagherà, mia figlia vittima”

Gela. Undici arresti in totale, un uomo, Paolo Di Giacomo, in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio e l’aggravante della premeditazione, un altro in ospedale, Michele Cavaleri, con un proiettile nell’addome, un soccorritore del 118 ferito di striscio ed un carabiniere colpito da una sprangata mentre tentava di bloccare lo sparatore.

Il bilancio della notte del “Gb oil” è agghiacciante nella freddezza delle sue statistiche. Una sfida allo Stato l’ha chiamata il Procuratore, Fernando Asaro, una sconfitta per la società civile che ancora si interroga come da una semplice serata di addio al nubilato si sia arrivato a tanto.

Oggi a raccontare le conseguenze di quella notte c’è Orazio Di Giacomo, padre di Giusy che quella sera festeggiava il suo addio al nubilato e di Paolo che, per vendicare la sorella rimasta coinvolta nella rissa di quella sera, ha scaricato la sua “7,65” addosso al licatese Cavaleri, in mezzo ad una selva di agenti di polizia e di carabinieri.

Di Giacomo, che i suoi trascorsi con la giustizia li ha già pagati, parla di quella sera, pochi minuti prima del matrimonio della figlia, celebrato ieri in comune. Un giorno che non è certo come lo avevano immaginato.

“Oggi mia figlia si sposa in municipio – racconta – ma praticamente la sto obbligando. Lei non voleva, piange da quella maledetta notte. Si sente tirata in mezzo in una vicenda in cui lei non è certamente la protagonista. Si è vista rovinare il giorno più bello della sua vita e ha avuto paura che quella notte potesse finire anche peggio”.

Giusy non c’entra nulla con quella lite, lo sottolinea più volte il padre, non era lei la destinataria delle avances del Cavaleri.

“Lei non era neanche al bancone in quel momento, le avances erano per un’altra ragazza – dice – i filmati parlano chiaro. Giusy era in disparte quando è stata aggredita dalla compagna del licatese ed è stata colta di sorpresa”.

Di Giacomo sente forte il peso del pregiudizio che il suo nome carica anche addosso ai suoi figli. Un marchio che la famiglia vorrebbe scrollarsi di dosso.

“Io ho fatto tanti errori nella vita e ho pagato i miei debiti con la giustizia – racconta – ma i miei figli non possono continuare ad essere additati come delinquenti solo perché portano questo cognome”.

Ma Paolo quella notte aveva una pistola con il silenziatore, gli chiediamo, e non ha esitato ad usarla.