Spari contro due fratelli a largo San Biagio, tentato omicidio: fissata udienza gup

Gela. Davanti al gup dovranno presentarsi il prossimo gennaio. E’ stata fissata l’udienza preliminare per i fatti che si verificarono lo scorso anno, nella zona di largo San Biagio. Una Fiat Bravo, al cui interno c’erano due fratelli, fu raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco, sembra una pistola calibro 7,65. I due non subirono ferite ma lo shock fu notevole. A rispondere di tentato omicidio aggravato è il ventiseienne Fabrizio D’Aleo, che ha diversi precedenti penali alle spalle. Secondo i pm della procura e i poliziotti, sarebbe stato lui a fare fuoco. I due fratelli pare fossero arrivati in quella zona, probabilmente per un chiarimento dopo un diverbio avuto sui social con lo stesso D’Aleo. La loro auto venne però subito raggiunta dai colpi, sparati probabilmente da un’abitazione.