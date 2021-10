Spari dopo il tentato omicidio di via Trieste, chiesto giudizio per Marino e Romano

Gela. La procura, anche davanti al gup Francesca Pulvirenti, ha concluso per il rinvio a giudizio del trentasettenne Gaetano Marino e del ventisettenne Andrea Romano. La richiesta è stata formalizzata, nel corso dell’udienza preliminare tenutasi oggi. Sono accusati di aver organizzato ed eseguito un’intimidazione, prendendo di mira l’abitazione di famiglia di un rivale, Salvatore Noviziano. Fu lui a sparare a Marino, in via Trieste, in pieno centro storico. In quelle lunghe ore dell’aprile di cinque anni fa, secondo gli investigatori, nonostante fosse stato gravemente ferito e trasferito in ospedale, Marino sarebbe riuscito a dare l’ordine per la ritorsione. A sparare contro l’abitazione della famiglia di Noviziano, sarebbe stato Romano, insieme ad altri presunti complici, non identificati, Avrebbero avuto a disposizione una pistola e un fucile. Gli inquirenti ricostruirono la presunta vendetta, anche attraverso quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Giovanni Canotto. Dopo aver scelto di collaborare con la giustizia, ha rivelato particolari di quell’azione. Proprio su questa ricostruzione ha mosso tanti dubbi la difesa dei due imputati, sostenuta dall’avvocato Francesco Enia. Il legale si è opposto alla richiesta di rinvio a giudizio. Ha spiegato che dopo essere stato colpito dagli spari, Marino non sarebbe stato nelle condizioni di ordinare un’eventuale vendetta.