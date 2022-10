Spari e feriti, vertice con il prefetto: massima attenzione sulla situazione in città

Gela. I fatti del fine settimana appena trascorso, con spari e feriti in pieno giorno, anche in una zona assai transitata come via Niscemi, hanno spinto il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia a convocare una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, con i sindaci, i magistrati e le forze dell’ordine. Il tavolo si è tenuto nel pomeriggio, protraendosi per alcune ore. L’avvocato Lucio Greco ha avuto modo di rapportarsi con le istituzioni del territorio. Il sindaco è certamente preoccupato per azioni che mettono a rischio l’incolumità e confermano come in città sia ancora consistente la disponibilità di armi. Dalla riunione, anche se i particolari verranno resi noti probabilmente domani, pare comunque sia emersa la massima attenzione per la situazione in città.