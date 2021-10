Spari e tentato omicidio, giovane ferita: fissato riesame per Nocera

Gela. L’accusa è di tentato omicidio. Il sessantasettenne Giuseppe Nocera, lo scorso 8 settembre, ha fatto fuoco, con una pistola, in direzione della vettura di due ragazze, ferendo una ventiquattrenne, che poi è riuscita a raggiungere l’ospedale “Vittorio Emanuele”. Ha riportato una ferita ad un braccio. Nocera è attualmente detenuto. La prossima settimana, la sua posizione verrà valutata dai giudici del riesame di Caltanissetta. E’ stata fissata l’udienza, su ricorso presentato dal legale di difesa, l’avvocato Giuseppe Cascino. Il gip del tribunale, dopo l’arresto effettuato dai poliziotti del commissariato, non l’ha convalidato ma ha comunque disposto la detenzione in carcere di Nocera, che ha diversi precedenti penali alle spalle. Per il legale che lo assiste, non ci sarebbe stata la volontà di uccidere. L’indagato avrebbe sparato dalla sua abitazione per difendere il figlio, che pare fosse stato minacciato dalle due ragazze, anche con bastoni. Secondo questa linea, non si tratterebbe di tentato omicidio. Nocera ha spiegato di aver sparato contro la vettura e non per colpire la giovane.