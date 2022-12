Spari in contrada Zai, no riesame al ricorso del giovane accusato di tentato omicidio

Gela. Nel ricorso presentato ai giudici del riesame di Caltanissetta, la difesa del giovane Kevin Canotto ha sostenuto la necessità di rivedere anzitutto la misura impostagli, quella della detenzione in carcere. L’indagato però rimane ristretto, mentre sono in corso le indagini sul tentato omicidio di contrada Zai. Secondo i carabinieri e i pm della procura, Canotto ha sparato per uccidere. Uno dei colpi, in base alla dinamica ricostruita dagli investigatori, solo per poco non ha raggiunto una giovane, presente nell’immobile verso cui sono stati indirizzati gli spari. Il ricorso al riesame, presentato dal legale di difesa, l’avvocato Davide Limoncello, non è stato accolto. Secondo il difensore, l’indagato non avrebbe avuto alcuna intenzione di uccidere.