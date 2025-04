Spari in via Venezia, fu ferito ma violò i domiciliari: parte il giudizio per evasione

Gela. Venne ferito in modo non grave, due anni fa, in via Venezia, mentre era a bordo di un’auto insieme alla sorella. Per quei fatti, è arrivata una condanna per chi agì. I colpi furono esplosi da uno scooter in transito, con due persone a bordo. Per Salvatore Azzarelli, coinvolto di recente in altre inchieste soprattutto sul fronte dello spaccio di droga, si è aperto il giudizio. Proprio per la vicenda di via Venezia risponde di evasione. Per l’accusa, violò i domiciliari. Quel pomeriggio, quando fu preso di mira, non doveva trovarsi a bordo della vettura.