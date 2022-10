Spari, indagini in corso su almeno due episodi: effettuati accertamenti tecnici

Gela. Sono in corso le indagini per risalire a chi, in pieno giorno, questa mattina, ha fatto fuoco, ferendo almeno due persone. Nel corso della giornata, pare che gli agenti di polizia abbiano sentito più persone ed effettuato verifiche tecniche per accertare l’eventuale presenza di tracce di polvere da sparo. Non ci sono certezze su eventuali fermi di possibili sospettati. Pare comunque che l’attenzione degli investigatori sia concentrata non solo sui fatti di via Niscemi. L’inchiesta aperta riguarderebbe un altro episodio, nella zona a ridosso di via Crispi. Probabilmente, altri spari e forse i due episodi sarebbero collegati da un unico filo rosso.