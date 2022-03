Spari nella zona della stazione ferroviaria, tentato omicidio per Nocera: chiesto abbreviato

Gela. La richiesta è stata formalizzata al gip del tribunale. La difesa del sessantasettenne Giuseppe Nocera, accusato di tentato omicidio, ha presentato istanza per un giudizio con rito abbreviato. Nocera fu arrestato lo scorso anno, ritenuto responsabile di aver fatto fuoco, con una pistola, contro due giovani. Una rimase ferita ad un braccio. Arrivarono all’ospedale “Vittorio Emanuele”. I colpi vennero esplosi nella zona della stazione ferroviaria. Il sessantasette avrebbe sparato dalla propria abitazione. In base a quanto dichiarato, l’avrebbe fatto per difendere il figlio, minacciato dalle due ragazze, che pare volessero aggredirlo. I pm della procura hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, considerando evidenti le responsabilità di Nocera, che ha anche diversi precedenti penali alle spalle. Il gip, a seguito dell’arresto effettuato dagli agenti di polizia del commissariato, dispose la detenzione in carcere, pur senza convalidare. Per la difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino, non ci sono gli estremi per contestare il tentato omicidio. Nocera avrebbe fatto fuoco non per colpire le giovani. Spiegò di aver mirato alla loro auto e non si sarebbe accorto di aver colpito una delle ragazze.