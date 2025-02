Spari, tentato omicidio e droga: i Nastasi al riesame, fissata l’udienza per i ricorsi

Gela. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta, in settimana, valuteranno i ricorsi avanzati dal cinquantatreenne Enrico Nastasi e dai figli, Orazio Nastasi e Giovanni Nastasi. Sono accusati di tentato omicidio e spaccio di droga. I fatti sono quelli verificatisi nell’estate di tre anni fa, quando un ventiseienne fu raggiunto da colpi di arma da fuoco. Anche il ferito risulta indagato. Per gli inquirenti, si era recato dai Nastasi armato. I tre sono attualmente detenuti, a seguito dell’ordinanza autorizzata dal gip del tribunale nisseno, su richiesta dei pm della Dda. I colpi sarebbero stati esplosi dopo un alterco avvenuto in un locale sul lungomare Federico II di Svevia. Il difensore dei tre indagati, l’avvocato Dionisio Nastasi, si è rivolto ai giudici del riesame. Gli stessi coinvolti, in fase di interrogatorio di garanzia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.