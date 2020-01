Spata contro Greco, Tar deciderà su sospensione: ricorso Cavallo rinviato di un anno

Slitta invece di un anno il procedimento attivato sul ricorso dell’ex consigliere comunale Sara Cavallo. E’ stato disposto un rinvio, come chiesto dai legali dell’esponente di “Avanti Gela”. In questo caso viene contestata la metodologia di attribuzione dei seggi. In base al ricorso, alla maggioranza di Greco sarebbe dovuto spettare un seggio in meno, con l’ingresso in consiglio della stessa Cavallo e l’esclusione dell’attuale consigliere di ‘Un’Altra Gela’ Romina Morselli. Sia l’attuale consigliere che il sindaco Lucio Greco si sono costituiti in giudizio chiedendo che il ricorso venga respinto.