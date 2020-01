“Spata ha sbagliato tutto”, Sincero: “Bassezze uniche e ricorso solo per tutelare interessi”

“Sbaglia tutte le mosse, dal non essere stato mai capace di guidare la coalizione che lo ha sostenuto, riducendosi ad un ruolo di comparsa – dice ancora Sincero – al dare in pasto ai media l’esposto come a voler intimorire qualcuno o forse nel tentativo di dimostrare che non è solo un ologramma nelle mani dei suoi alleati. A tal proposito, vorrei capire come si pongono i suoi alleati in riferimento a questo modus operandi. Noi lo avevamo già chiesto a giugno, ma allora non ci venne data nessuna risposta. Vogliamo capire se questa linea è condivisa dai partiti che sostenevano il candidato Spata e ancora ci chiediamo se gli alleati supportano il ricorso, visto che non sono firmatari, o semplicemente ne attendono l’esito. Sarebbe onesto chiarire alla città questa posizione, giusto per non lasciar pensare ad un gioco di attesa”. L’appello va oltre lo scontro in atto. “Bisogna riportare la politica, intesa come l’arte di governare le società – conclude – al centro del dibattito alzando il livello del confronto”. Tra ricorsi amministrativi ed esposti penali, l’aria politica si fa sempre più pesante.