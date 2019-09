Spazi commerciali in comune contro la crisi, in centro storico parte coworking “Gela city”

Gela. Lo spazio di un’attività commerciale, già avviata in centro storico, diventa quasi collettivo. E’ uno degli approcci che diversi esercenti hanno deciso di mettere in atto per rispondere alla crisi, che sta spopolando aree commerciali, in tanti quartieri. Questo primo esperimento di coworking l’hanno ribattezzato “Gela city” ed ha l’appoggio istituzionale. E’ stato il consigliere comunale Salvatore Incardona a sollevare la questione, presentando una dettagliata interrogazione all’amministrazione comunale. Servono misure immediate per salvare il commercio, in centro storico e in altri quadranti del perimetro urbano. Gli esercenti sono messi a dura prova dalla flessione economica e anche gestire un immobile diventa difficile. L’esperimento “Gela city” avrà come punto di riferimento lo spazio commerciale del locale “Bebe”. “Si chiama Gela City perché Gela non è mai stata zonata con questi progetti – dice Carmelita La Bella – vogliamo che sia il primo di una serie. E’ necessario toccare tutte le zone della città. Se ci concentrassimo soltanto sul centro storico, tralasciando la sporcizia e l’incuria che troppo spesso sono presenti in altre aree, non avremmo dato alcuna dignità a questa città. Come una bella donna, possiamo vestirla a festa ma con i capelli sporchi e senza trucco risulterà sempre dimessa”.