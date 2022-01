Spazzamento a Caposoprano, auto in sosta bloccano l’attività: “Multe e vetture rimosse”

“Questa volta la tolleranza sarà zero. Ricordiamo, infatti, – afferma l’assessore Cristian Malluzzo – che è in vigore un’ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata valida dalle 4 di notte alle 10 di domani mattina nelle seguenti strade: Via Rosolino Pilo, lato sud, tratto compreso tra la via Volturno e la via Galileo Galilei; Via Morselli, lato sud, tratto compreso tra la via Galileo Galilei e la via Europa, e Via Europa, lato ovest, tratto compreso tra la via Romagnoli e la via Cicerone. Ho già interloquito con il comandante della polizia municipale, Giuseppe Montana, il quale sta dando ordine di procedere con la rimozione delle auto in sosta. Siamo veramente rammaricati e non avremmo voluto arrivare a tanto, ma dobbiamo. In via Crispi, la scorsa settimana, abbiamo trovato decisamente più collaborazione, pensavamo di trovare la stessa situazione a Caposoprano ma così non è stato e non possiamo permettere che ciò accada. Non è giusto per la città, che merita pulizia e decoro, e non è giusto nemmeno per i cittadini diligenti che hanno rispettato le regole. Pertanto, per le auto in sosta sul lato sud scatteranno multe e rimozione”.