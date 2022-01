“Spazzamento anche a Giardinelli”, Vaccaro: “Già chiesti interventi in via Australia”

Gela. L’amministrazione comunale sta intensificando gli interventi di pulizia, attraverso lo spazzamento meccanico. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo, insieme ai tecnici del settore, hanno disposto un piano, che prevede una suddivisione della città in più quadranti, per favorire gli interventi di pulizia. Pulizia che viene richiesta anche dai residenti della zona di Giardinelli. “E’ un quartiere che esiste e che merita di essere posto all’attenzione dell’amministrazione comunale – dice Francesco Vaccaro – spero che l’assessore si ricordi anche della zona di via Australia. Da diverso tempo, chiediamo che ci siano gli interventi di pulizia e di manutenzione del verde. Visto che c’è quest’intenzione di rafforzare il servizio, allora attendiamo che tocchi anche a Giardinelli e alla via Australia. Del resto, le segnalazioni io stesso le ho avanzate ai vari assessori, proprio perché c’è la necessità che si facciano le attività normali. Non chiediamo niente di eccezionale”.